據三重福祉里民所述，林吉定認真又負責常常在里間打掃（翻攝自林吉定臉書／戴上容新北傳真）

2018年當選三重福祉里長林吉定近期投下震撼彈「決定辭官」，社區傳出「里長得紅斑性狼瘡、倒臥病床已久」等諸多謠言；記者詢問林吉定，林吉定說是自律神經失調，醫生說恐會失智才決定辭官，並非外界臆測；區公所表示，將於7月18日於社教館辦理補選，目前已有三人登記。

競選口號以「換掉里長 福祉里才會成長」、現年62歲的林吉定，擔任里長職務約30個月，據三重福祉里民所述，林吉定認真又負責常常在里間打掃、修剪樹木、維修水電等。婆媽們表示，林吉定疑水電工出身，所以精通水電，另名里民表示，里長常在深夜埋伏抓偷倒垃圾的工人，用心服務大家有目共睹。

林吉定表示，擔任里長前是做衣服生意，因為曾任志工為獨居老人修理才學會水電工夫，三重福祉里是第四大里區，里內有天台影城，也有疏洪道公園設施，「里長有很多想不到的事要處理」，他30個月來幾乎沒有睡覺，自律神經嚴重失調，日前在疲憊狀況下修剪樹木，不慎使左手臂皮開肉綻險截肢。

林吉定說，實在是因為身體出狀況可能危及生命才會忍痛辭官，而挑這個時間點，是為了配合法律「里長辭職遺任期不足二年者不再補選」，他擔憂若剩下任期不到兩年，官派里長恐不足了解社區，因此4月提出辭職，讓里長得以民選。

三重區公所表示，候選人登記日期時間至6月10日止，目前有三個人登記參選，選委會將審核候選人條件；三重區福祉里第三屆里長補選將於7月18日上午八點到下午四點在三重社教館舉行。

(中時 )