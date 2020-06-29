民進黨國際部粉專正式開張，首篇貼文是分享「外國駐台使節政策簡報會」的活動回顧。民進黨發言人謝佩芬今天表示，粉專計畫以中、英雙語發文，將成為民進黨進行「政黨外交」的重要管道。

外國駐台使節政策簡報會活動是在本月初舉行，活動有超過50國、超過60位外國駐台使節出席，其中包含9位邦交國大使、14位非邦交國大使或代表親自出席，由副祕書長林飛帆開幕、國際部主任羅致政進行簡報。

外國駐台使節政策簡報會是民進黨行之多年的傳統，基本上每季舉行，意在提供外國駐台官員了解台灣政策與政治的管道，並就最新的國內外局勢交換意見。

謝佩芬表示，活動當日外國使節發言踴躍，各大使紛紛感謝台灣在防疫上的協助，亦對於台灣的性別平等、死刑執行現況等議題，提出各自的觀察。由此可知，外國駐台使節不僅對台灣政治有興趣，也持續關注台灣社會中的許多重要話題。

謝佩芬說，正式的簡報會結束後，多國使節留下來與在場的黨部主管互動。使節們非常肯定蔡英文主席大量啟用年輕主管的用心，也感受到國際部對於政黨外交的用心。

謝佩芬說，民進黨多個部門已有經營各自的粉絲專頁。今年520蔡英文總統回任主席後，國際部就一直在規劃加強社群能量，目前負責黨部Twitter的內容，如今臉書粉絲專頁開張，計畫以中、英雙語發文，儘管從粉絲人數為0開始經營，但她有信心，這個粉絲頁將成為民進黨進行「政黨外交」的重要管道。

(中時 )