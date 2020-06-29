經濟部智慧財產局參照國際做法與指標，彙整10年來超過77萬件商標申請案，歸類成10大產業類別，完成「2010-2019年產業申請商標案件趨勢分析」報告，作為產業佈局、品牌開發、掌握市場趨勢的參考。

智慧財產局參照WIPO IP統計數據中心（WIPO IP Statistics Data Center）每年定期發布「世界智慧財產指標（WorldIntellectual Property Indicators ）；WIPI」的作法轉化歸類成技術研究、健康醫事、服飾配件、農業食材、商業金融、休閒教育、居家設備、運輸機械、營建產業及化學產業等10大產業類別。

根據統計，近10年來商標申請案皆以「農業食材」產業類別為最多，歷年申請類別總數占比在19.2％～21.6％間。商標申請類數約7成為本國人，可見國人對餐飲業的品牌創新與創業熱度一直很高。

本國人申請案近10年的次大產業別為「商業金融」，涵蓋分類有批發零售、廣告行銷、代理進出口等商業服務領域。居第3位的「健康醫事」產業涵蓋美容化粧清潔品與醫藥醫材等商品，亦反映國人對身體健康與美容的重視，帶動相關產業對品牌的申請需求。

外國人申請案近10年來的產業類別以「技術研究」居首，歷年申請類別總數占比在16.8.2％～19.3％間，呈現緩步成長趨勢，包括科技3C設備、通訊傳輸、科學技術研發、法律服務等，而近10年外國申請人以日本、美國及中國大陸為前3大，三者申請案占外國商標申請案半數以上。

智慧財產局表示，以上顯示日、美、中等國不僅止於技術研發領域的競逐，在商標屬地主義特性下，更積極進行與專利技術相輔相成的商標申請，台灣是全球電子、資訊和通訊等高科技產業的重鎮，也是各國品牌布局不可或缺的一環。

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(中時電子報)