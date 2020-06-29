是方(6561)今日舉辦股東會，總經理劉耀元持續看好今年是方在雲端服務將持續穩定成長，營運樂觀看好，另外，也通過配發現金股利8元。
是方2019年營運表現亮眼，全年營收達24億元，年增5.6%，稅後純益為5.46億元，年增12%，每股盈餘為7.83元，全年營收、獲利創新高。
劉耀元指出，是方全力耕耘雲市場，雲端服務目標每年要成長2～3成，是方2019年企業客戶的雲端貢獻大幅成長，看好今年會跟歷史成長軌跡相同。
劉耀元表示，是方將持續擴大雲端服務為主軸，積極建置雲端平台，將本地雲與國際雲接軌，滿足企業需求，同時也將持續擴大台灣、香港骨幹，朝向東亞電信樞紐目標邁進。
是方的四大產品線包括IDC機房服務、數據網路服務、語音通訊服務及雲端應用服務，劉耀元表示，今上半年2大成長引擎，一是疫情帶動遠距需求，使得雲端應用服務包含雲端總機、雲端視訊會議等應用需求提升，加上IDC機房服務表現強勁，帶動是方上半年表現亮眼。
是方預計今下半年健康雲平台將上線，與中華電(2412)合作Hami合作，首要目標是提升客戶數，未來可與各領域合作。
另外，是方今日也通過配發現金股利8元。
(時報資訊)
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