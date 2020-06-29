「振興三倍券」即將登場，7月1日起開放預購，15日發放，由於三倍券主要目的是促進民間消費，因此在使用上多所限制，到底哪種使用方式可以將三倍券CP值最大化？下列3種數位綁定三倍券好康總整理，讓您一次看懂。

振興三倍券使用說明。(圖/截自行政院振興三倍券官網)

1.【信用卡】最高回饋1500-1800元或紅利點數、抽大獎

中華民國國民及有居留證的配偶，7月1日起到三倍券官網綁定信用卡，12月31日前累計消費滿新台幣3000元，帳單直接扣2000元。此外，外商銀行針對新辦卡用戶還提出特別優惠，星展銀行以指定方式刷卡消費滿額，最高可享1888元回饋；渣打國際商銀新辦客戶，消費滿額最多可獲1500元刷卡回饋金。

2.【電子票證】最高回饋300元，消費滿額再享855元

7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，可在超商憑卡回存2000元，包括LINE Pay一卡通、悠遊卡等，若是持icash2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋；以悠遊卡領取振興三倍券，享最高300元加碼回饋，前10萬名成功領取者還可獲得加碼。

3.【行動支付】最高回饋1000-1800元及各式紅利點數贈點

12月31日前累計消費滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式通知，目前參與的行動支付業者包括台灣Pay、街口支付、Happy Go Pay和icash PAY等。另外，台灣Pay祭出綁定三倍券累積消費滿3000元，加碼1000元回饋金。

想領取實體券的民眾，須在7月1日至7月7日期間至三倍券官網預訂，並指定領取超商，可在網站上繳費，或超商事務機印繳費單到櫃檯繳費，7月15日後攜健保卡、身分證或居留證到指定超商臨櫃領取。

此外，包括股票投資、繳交水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易和點數、餐券、健身房點數、InComm禮品卡，都不可使用三倍券。

(中時電子報)