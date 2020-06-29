6月27日，台積電公佈去年的研發情況，截止去年年底，台積電在美國提交的專利申請中通過率為99％，這一比例使得台積電在全球的科技產業中都有舉足輕重的地位。

根據台積電在其2019年企業社會責任報告中表示，去年在美國獲得了2300多項專利，在全球範圍內獲得了3600項專利。截止2019年年底，台積電累計擁有專利超過3.9萬項，躋身美國十大專利申請者之列。在台灣，台積電在2019年連續第四年成為最大的專利申請者。

從全球範圍來看，去年，台積電在全球範圍內提交了近6500項專利申請，累計已提交了超過5.5萬項專利申請。

研發支出

2019年，台積電研發支出29．6億美元，同比增長4％，創下歷史新高，台積電研發人員數量增長了5％，達到了6534人。

在前六大晶片代工企業中，台積電的研發資金投入總數是中芯國際、聯華電子、華虹半導體、高塔半導體和華潤微總和2．4倍，是行業平均值的12倍，從研發占比來看僅次於中芯國際的22％。

從研發人員來看，中芯國際有員工15795人，其中研發人員2530人，占比16．02％，而台積電擁有員工51297人，其中研發人員6534人，占比12．7％，雖然從比例上來看中芯國際占比較大，但是從學歷來看，台積電在所有主管與專業人員中，擁有碩士以上學歷的員工佔八成以上，中芯國際只有20％左右。

獲利能力

去年台積電的銷售額創下新台幣1．07兆的新高，也是連續第十年創下新高，根據台積電的預測，今年台積電的銷售額將同增14％～19％之間，因此研發支出預計將再創新高，今年介於33．7億美元至35．2億美元之間。

根據此前公佈的2019年財報顯示，蘋果2019年為台積電貢獻了2422億元，占台積電營收的23％，為台積電最大的客戶。華為貢獻了1500億元，比重從8％提升到14％成為僅次於蘋果的台積電第二大客戶。

從毛利來看，從2017年的50．62％下降到2019年的46．05％，近三年來台積電的平均毛利在48％左右，毛利下降的原因是對於先進製程的資金投入增加。在整個行業中，台積電的毛利率遙遙領先，2019年的整個行業前6大中除開台積電，平均毛利率為21．53％，台積電是這一數字的2倍有餘。

薪資

台積電全球員工去年總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為163萬元，總裁魏哲家去年薪酬約為新台幣2．93億元，與中位數員工總體薪酬約為180比1。

10大股東

從台積電的年報可以看出，台積電最大股東是美國托管台積電存托憑證專戶，即美國股民，持股比例20．54％；其次是行政院，持股6．38％；然後是新加坡政府，持股2．93％；摩根大通台北分行持股1．5％；挪威央行持股1．41％；其他股東都是持股1％以下。

從結構來看，外資占股雖然有80％以上，但都是金融產業投資股份，在二級市場自由交易，流動性較強，只有分紅權沒有經營權。

(中時電子報)