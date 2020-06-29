此次新冠肺炎造成多國民眾重大傷亡與經濟損失，頭份市公所為確保全市防疫安全及持續整備，29日上午偕同頭份衛生所，舉辦「防範新冠肺炎社區感染兵棋推演」。以因應未來如何爆發社區群聚感染狀況時的應變措施。

頭份市公所這次舉行防疫兵推，是依據國際疫情狀況，以及中央主管機關訂定的傳染病防治政策、計畫，整體考量頭份市特殊防疫需要，擬定計畫辦理擴大管制範圍兵棋推演，結合全民防衛動員準備體系，預劃各項傳染病防治工作，即時啟動指揮應變體系及相對應的防治作為，希望有效防堵疫情入侵與傳播，以管理傳染源、切斷傳播途徑、保護易感染人群，保障市民健康及財產安全。

這次的兵棋推演，主要是參酌全民防衛動員整備的精神，進行全市與轄區資源物資盤點、彙整防疫作為，進一步分析出最適合本市的管制措施，並以推演方式提升各項防疫管控，強化各單位橫向聯繫協調應變能力。

最後，羅雪珠市長以及衛生所徐春仕主任共同表示，頭份各防疫團隊一直都在作戰路上，請市民朋友共同營造無疫家園。

(中時 )