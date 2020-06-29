中西方因風俗不同，許多亞洲父母常希望子女成年後即使離家，也能住在附近彼此照應，然而，西方父母則期望孩子能自食其力，照顧好自己。1名居住在澳洲（Australia）墨爾本市（Melbourne）已84歲的退休老者彼得（Peter Grundy），想賣掉自己的住所搬去養老院卻因自己49歲仍住在家中的女兒卡特里娜（Katrina）反對，彼得因此耗費8年時間，花了7萬澳幣（約台幣141萬元）想將女兒趕出門，卻遭對方拒絕。

根據《Metro》報導，84歲的彼得在老婆瑪格麗特（Margaret）逝世後，想賣掉自己的房子搬到新南威爾斯州（New South Wales）某個小鎮的養老院安享晚年，卻因女兒卡特里娜拒絕而相當苦惱。

彼得表示，養老院的費用不便宜，自己目前沒有足夠的經濟能力支付，所以想利用賣房子的費用搬家，卻遭到女兒反對；而女兒已年近半百卻依然住在家中，且不願支付房租，也讓他損失了20萬澳元（約405萬元新台幣）的收入，最後父女倆只得鬧上法院。

彼得說，為了趕走卡特里娜，他耗費了8年的時間，額外又花了7萬澳幣（約台幣141萬元）的律師費，但女兒依然拒絕離開，讓他不知道該怎麼辦；對此，卡特里娜則表示，父母早在8年前就將房子贈與自己，且自己有付租金，因此有權利住在這裡。

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(中時電子報)