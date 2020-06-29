蔡英文總統今天接見傑出建築師獎得獎人表示，臺灣已經進入到新的時代，未來將藉由更新房屋的潛在市場需求，透過政府政策的引導，來翻轉臺灣的建築物，並找出具有臺灣特色的建築物，讓每一個臺灣人可以有更好的生活空間。

在接見得獎人之前，內政部日前先提供建築師獎得獎人的作品集給蔡英文，她說，她從昨天看到今天，從頭看到尾，一方面她對於建築感到興趣，一方面也覺得公共性建築物可以有這樣的創作元素在其中，真的是讓人感到高興。

蔡英文指出，過去臺灣在經濟快速發展的年代，興建了很多建築物，當時講究的是功能性、經濟、有房屋住，沒有去特別注意到建築物除了住之外，還有很多生活及感情的成分。

但是等到經濟發展到一定程度，她認為，人開始覺得住的環境不是只是睡覺、吃飯的地方，也可能是生活很重要的一部分。事實上人的生活很大一段時間都在建築物裡，建築物與人的感受契合，就變成是一個非常重要的元素。

談及3位得獎人的作品，蔡英文舉例指出，她曾參訪甘銘源建築師設計的「池上火車站」，空間的感覺真的很不一樣，和我們認知裡的車站很不同。戴嘉惠建築師所設計的學校，花了很多的心思設計，讓學校具有沉穩的氣息及很多綠色元素，讓人遠觀就覺得原來教室也可以這麼好看，令人敬佩；她也曾參觀過陳玉霖建築師為臺中花博設計的「花舞館」，非常好且具創意。

她說，未來，3位得獎人還有很長的一段人生，可以貢獻給整個臺灣建築，不僅是美學，這也是臺灣生活的一部分。臺灣已經進入到新的時代，建築物講究的不只是基本功能，還代表著很多意義，就靠建築師將意義詮釋進去。

蔡英文認為，從經濟發展的角度來看，如果每個人都翻修房屋，每個房屋都改建，或者現在政府在做的都市更新、危老住宅改建或重建，再加上整體都市或田野的規劃，她相信臺灣會變成很不一樣。

全臺灣現在屋齡超過30、40年的房屋，大約有將近500萬棟，所以她說，更新房屋的潛在市場需求是存在的，也希望利用累積了好幾十年才出現的需求，透過政府政策的引導，來翻轉臺灣的建築物，並找出具有臺灣特色的建築物。

此外，目前綠建築的申請案也非常多，約有將近8、9千件，這也代表了臺灣人想要有更好的生活方式。蔡英文強調，幾十年來氣候變遷的結果，我們已不可能回到過去，但是未來，我們應該在建築物裡面，加入不同的設計以及元素，讓每一個臺灣人可以有更好的生活空間。

(中時 )