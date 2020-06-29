國民黨立委昨晚佔領立法院，今天上午與民進黨立委爆發肢體衝突後，被趕下主席台。國民黨主席江啟臣今天在群賢樓外與在外頭聲援的民眾講話，強調接下來的抗爭會跟民進黨「沒完沒了」、「隨時回來」，要把民眾的聲音讓立院跟總統府都聽到。
國民黨團總召林為洲說，遺憾民進黨暴力的本質不變，接下來他們面對民進黨一定會繼續「超前部署」，想出更多戰略跟戰術，台灣需要不同聲音，需要健全的政黨政治，民進黨一黨獨大就會絕對腐敗。
國民黨團書記長蔣萬安也說，民進黨在臨時會完全無視在野黨提出照顧民眾的法案，都是過場、過水的協商，表決的方式強度關山，面對鴨霸政權要勇敢站出來，絕對不會屈服一黨專政獨裁之下的民進黨。
國民黨立委洪孟楷更指出，民進黨立委用「多數殺人暴力」驅離他們，他被三個立委架著脖子扛出去，蔡英文總統會認同這樣的「殺人行為」嗎？這樣的殺人行為可以出現在人民的立法院嗎？
(中時 )
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