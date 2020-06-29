杜拜政府宣布自2020年7月7日起解除邊境限制，開放國際旅客入境。機上防疫措施不能少，在確保所有旅客及社區健康安全的情況下，阿聯酋航空提供阿拉伯聯合大公國公民、居民以及往來杜拜的商務及國際旅客往返杜拜的航班服務。

杜拜機場出入境的最新防疫措施 （https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols）在阿拉伯聯合大公國副總統兼總理His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum的指示下頒布。

阿聯酋航空已於6月17日正式重啟台北-杜拜航線，以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。旅客可在杜拜轉機前往阿聯酋航空全球在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等40個航點，或是在7月7日後入境杜拜。

阿聯酋航空及集團主席兼執行長謝赫阿哈邁德親王（HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示：「非常感謝副總統兼總理以及王儲頒布重新開放杜拜邊境的最新指示，邊境解封也顯示兩位領導人對於杜拜作為世界級商務與旅遊領航者的願景。此外，邊境開放亦是杜拜經過全盤規劃、審議與準備後恢復航空營運與經濟運作的最大肯定。阿聯酋航空相信藉由在機上、地面以及杜拜市內所採取的多層次防疫措施，能降低傳染風險，並更有效率地管理各項必要措施。」

「我們也相信許多城市正在逐步商議邊境鬆綁的計畫以重新歡迎外國旅客入境。在滿足國際貨運服務需求的同時，阿聯酋航空截至目前為止已恢復提供40個航點往來杜拜的載客服務。我們持續與各國際組織緊密合作，配合杜拜最新解封政策，阿聯酋航空近期還會宣布更多復飛航點，我們誠摯歡迎也期盼能為全球旅客提供往來杜拜轉運樞紐的飛行服務。」

阿聯酋航空及集團主席兼執行長強調，未來幾周將是全球航空業者的重大考驗，過去幾周阿聯酋航空已經觀察到全球旅客回流的趨勢，阿聯酋航空想對全球旅客說：「我們已經準備好了！」

守護健康，安全第一：阿聯酋航空已在每道關卡設置全面的安全防護措施（https://www.emirates.com/media-centre/emirates-sets-industry-leading-safety-standard-for-customers-travelling-as-it-resumes-operations/），以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，包括發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。有關阿聯酋航空在航班上提供的安全衛生防護措施相關資訊可參考：（https://www.emirates.com/english/help/your-safety/）

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