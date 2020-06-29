金酒推出的優惠套餐之一。（李金生攝）

金酒推出的優惠套餐之二。（李金生攝）

金酒推出的優惠套餐之三。（李金生攝）

金酒與各公會、協會攜手合作，期待優惠套餐衝出強勁買氣。（李金生攝）

七月率先打頭陣的金酒「酷碰券」之一。（金酒提供）

七月率先打頭陣的金酒「酷碰券」之二。（金酒提供）

金酒推出的優惠方案一套餐。（金酒提供）

金酒推出的優惠方案二。（金酒提供）

金酒推出的方案三。（金酒提供）

金酒優惠方案四推出的6大套餐。（金酒提供）

金酒公司今（29）日推出「就是來飲JOY(酒)」2階段4大方案套餐優惠活動，7／1至12／31搭配酷碰券、振興券消費，最高可省1800元以上的差價，合計30款優質高粱酒與大家分享，共迎金門經濟復興的來臨。

這項以「喝好酒、藏好酒，幫你省荷包」為主題的優惠方案，第1階段自7／1至10／31搭配在機場發送遊客，以及由金門旅行、旅館同業公會、觀光協會、民宿旅遊發展協會和星級酒店、金酒門市部提供索取的「酷碰券」，可購買方案1、2包括總統、副總統就職紀念酒、慈堤落日套餐和咖啡罈如意酒在內的優質高粱酒。

第2階段則是搭配7月中旬中央的3倍券和縣府發放的振興券，可購買20餘款包括尋城趣系列、建國百年紀念酒、圓山甲子青和第14任總統副總統就職紀念酒在內的6大套餐高粱酒，其中〈蟠龍白玉和慈堤落日、白金龍高粱酒〉的套餐原價是8010元，優惠價僅6200元，展現金酒十足的誠意。

金酒說明，持有好酒3選1及2016年5L罈裝酒的「酷碰券」者，可於使用期限內至金門酒廠金寧廠門市、金城廠門市及尚義機場門市購買，售完為止。另消費者憑中央或金門縣政府發放之振興券（至少1張），可於金門酒廠台北、桃園、台中、高雄、花蓮直營門市和欣欣大眾、台北信義區新光三越A9、台南新光三越百貨專櫃，以及金門酒廠金寧廠、金城廠門市、尚義機場門市選購。金門酒廠客服專線：0800-033-823。

※飲酒過量有害健康 ． 禁止酒駕

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