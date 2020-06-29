國民黨立院黨團昨下午衝入立院議場占領主席台，但今天接近中午時，被民進黨立院黨團以人數優勢，強勢逐一架離，台北市議員徐巧芯指出，國民黨反對陳菊為監察院長主因，「其過去主政高雄市府期間，任內彈劾多達58案」，且「監委名單綠油油」，她(陳菊)卻從來不肯面對。

徐巧芯今(29日)在臉書貼文，先是提到民進黨副秘書長林飛帆在臉書上聲援陳菊任職監察院長，林飛帆最主要論點認為，「40年前國民黨起訴陳菊唯一死刑，40年後，國民黨繼續羞辱、杯葛她」。

但徐巧芯反駁，「國民黨沒有任何人否定陳菊在從政前對民主發展的貢獻，但因為陳菊曾經是人權鬥士，所以做什麼職位都可以、做什麼都對嗎？」。她直言，很多人都在嘲諷或不認同國民黨佔領立法院的行為，但真正應該討論的是「現在的陳菊」，適任監察院院長的原因是什麼。

徐巧芯引用政黨《時代力量》臉書6月24日公布的民調「對於陳菊的監察院人事任命案，民眾認為她能夠有效把工作做好嗎？」，「有52.4%的民眾認為，院長被提名人陳菊不能發揮徹查弊案的職權，遠高於能夠發揮的33.7%。且民進黨支持者中也有26.9%認為陳菊不能發揮監院職權」。

徐進一步指出，這次抗爭，幾乎沒有人在替陳菊本人是一個適任監察院長的人選辯護，恰恰代表了她被提名的問題確實是在野黨應該突顯出來的。徐巧芯強調，陳菊一直口口聲聲說「她沒有被監院彈劾」，但她所主政的市府內部與下屬呢？她(陳菊)卻從來不肯面對。

徐也解釋，陳菊主政期間，高雄市政府被監院調查的案件數一共58件，其中有3位政務官遭到彈劾，有30次高雄市政府遭到監察院糾正，裡面甚至還有多案是「未審畢」的。試想，陳菊擔任了院長以後，這些案子還能夠公平的去審嗎？還有任何委員（27位有24位與民進黨有關）還敢去審查嗎？這種「球員兼裁判」提名，不只是酬庸，更是護航。因此她作為監察院長提名人是非常爭議的，這才是在野黨（不只國民黨）必須點出的原因。

最後，徐巧芯也表示，綜前所述，反倒是柯文哲看得比較清楚：「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」

對於國民黨抗爭，陳菊昨28日在臉書回應，「立法院國民黨團在審查還沒開始之前，就以對我的不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾」。

(中時電子報)