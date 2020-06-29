振興三倍劵即將在7月1日開放預購、7月15日正式上路，行政院原則上排除電商，但「線上付費、實地體驗」的業者可納入適用名單中，像是購票網、客輪、國內航空、高鐵、阿里山鐵路、客運、計程車、影城、休閒農場訂票等58個業者，但名單中不見台鐵，以及華航、長榮航空。以下是《中時電子報》統整的電商名單，最新名單還是以三倍券官網上公布為主。

●購票網

兩廳院售票、ibon售票系統、年代售票等售票網、FamiTicket全網購票網、中信兄弟售票網、六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區等售票網、綠舞莊園日式主題樂園、怡園渡假村、、EZOUTDOOR戶外活動報名專家、True Class Booking System、樂活報名網、伊貝特報名網、全統運動報名網、中華民國路跑協會、活動咖 EventPal、

●交通

客輪：

百麗、船購網

航空：

華信航空公司、德安航空股份有限公司、立榮航空全球資訊網

高鐵、阿里山鐵路：

高鐵網路訂票系統、高鐵Tgo會員網站、高鐵企業網站-團體訂票、阿里山林業鐵路網路訂票系統

客運：

國光客運網路訂票系統、葛瑪蘭客運訂票通、統聯汽車客運股份有限公司、和欣客運APP、阿羅哈客運、墾丁快線網路預約

計程車：

祥發衛星聯合大車隊股份有限公司、LINE TAXI APP

●觀光休閒

影城：

秀泰影城、威秀影城、美麗華大直影城、國賓影城、新光影城股份有限公司、真善美劇院、in89統領影城、天台戲院、中影屏東影城、台南真善美劇院、梅花數位影院、哈拉影城、美麗新影城、威尼斯影城、喜滿客夢時代影城、國賓影城、喜樂時代影城南港店、喜樂時代影城永和店、天母影城、台中影城

觀光：

香格里拉休閒農場、飛牛牧場休閒農場、仙湖休閒農場、台一生態休閒農場、頭城休閒農場

(中時電子報)