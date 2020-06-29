李四川再見高雄！下一步幫李眉蓁輔選？他給出答案是... 14:092020/06/29 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市前副市長李四川。（資料照，柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深受韓粉喜愛的前高雄市副市長李四川在罷韓後，動向受到關注。近來高雄市長補選，外界關注李是否會協助國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁輔選？李四川對此給出答案，表示有需協助他都會幫忙，但不會成為輔選幹部。而他下一步將去私人企業工作。 據《聯合報》報導，在卸下高雄市副市長職務後，李四川回到新北，將成為捷運通勤族，在私人企業上班。至於是否會協助李眉蓁輔選？李直言，他不會成為輔選幹部，但有需幫忙一定義不容辭。 (中時電子報) #李四川 #李眉蓁 #輔選 #高雄市長補選 #高雄市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 藍為何抗爭陳菊掌監院？李眉蓁PO文爆「幕後真相」 - 政治 林佳龍塞車喊「自己要去塞」 王世堅竟用6字狠酸 - 政治 李眉蓁團隊6點公布 鄭照新將任發言人 - 政治 許淑華立院現場直擊這幕！1小時9千人狂讚 - 政治 許崑源遺孀告別式後為何道歉？真相曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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