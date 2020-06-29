深受韓粉喜愛的前高雄市副市長李四川在罷韓後，動向受到關注。近來高雄市長補選，外界關注李是否會協助國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁輔選？李四川對此給出答案，表示有需協助他都會幫忙，但不會成為輔選幹部。而他下一步將去私人企業工作。

據《聯合報》報導，在卸下高雄市副市長職務後，李四川回到新北，將成為捷運通勤族，在私人企業上班。至於是否會協助李眉蓁輔選？李直言，他不會成為輔選幹部，但有需幫忙一定義不容辭。

(中時電子報)