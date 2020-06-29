台股端節長假期間，受制美股大跌逾千點，使連假後的首個交易日落後補跌逾百點；不過，台積電盤中力守月線，大盤也在低檔守住10500點，顯示逢低撿便宜貨者仍大有人在，後市不必過分悲觀。

台積電今開低殺低，盤中一度觸及月線310元，但終場收在312元，雖仍失守5日線，但月線抗跌韌性似愈獲認同；此外，國泰金、富邦金、兆豐金、台塑四寶、和碩、第一金、日月光投控與聯電等重量級集團股的殺盤賣壓，也未如想像中嚴重，顯示市場淡定看待這次節後補跌。

盤中殺盤主要源自外資避險的適度調節，與摩台期壓低結算；另方面，新台幣兌美元匯價開低走高，無畏台股大跌，迄午盤仍大幅升值逾1角，顯示外資即便調節，短時間也未大幅撤出台灣，資金面對盤勢中期發展仍具正向。

店頭市場方面，生技力撐盤勢，持續強者恆強，加上化學、航運兩族群也站在多方，化解電子、紡纖、電機、鋼鐵、營建與觀光等類股拉回壓力，跌勢較集中交易市場明顯收歛，指數終場收跌0.46%，報158.89點，成交559.09億元。

今跌勢較沈重的被動元件國巨、矽晶圓的環球晶、世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、力旺、弘塑與聯發科等高價族群，因前波漲勢已大，受制短線獲利回吐打擊，致多拉回整理，就下半年基本面觀察，極短線的適度休息仍有利中多架構之行進。

美股電子盤方面，即便北美第二波疫情再起，但投資人的恐慌情緒，似未如想像中嚴重，加上Fed（聯準會）為振興經濟，購債及灑錢都不手軟，使市場再惡化空間，仍相對有限，目前道瓊期、標普500與那斯達克100等3大期指，僅暫報下挫0.3%、0.26%及0.55%。而小型股2000期指現下則暫報小漲.01%。

不過，亞洲地區如南海、中印邊境與中日台之釣魚島爭議的地緣政治風險升溫數，不宜漠視。

(工商 )