愛沙尼亞、芬蘭、挪威等北歐國家近日陸續偵測出空氣輻射量異常，經過分析後，荷蘭當局指出輻射物質可能來自俄羅斯的西部，因此引發熱議，令人不禁聯想到當年的「車諾比事件」，同樣是由北歐國家瑞典率先發現異常。針對以上的傳言，俄羅斯方則是駁斥，表示國內核電廠都正常運作，沒有輻射物質外洩。

綜合外媒報導，愛沙尼亞環境保護局發現，近日在哈庫輻射監測站偵測到少量的輻射物質，像是銫（Cs-137、Cs-134）、鈷（Co-60）、釕（Ru-103）等放射性同位元素的濃度上升，雖然不會影響人體健康，但仍引發一陣討論，而在不久後，其他北歐國家芬蘭、挪威和瑞典等等，也都相繼偵測到。

對此，一名荷蘭的官員就表示，這些少量的放射元素可能來自俄羅斯西部，不過此番言論馬上遭俄方打臉；俄媒《俄塔社》引用俄羅斯核電站電力和熱能生產公司代表的說法，他們稱位於西北部的2座核電廠運行正常，周遭的輻射水平也符合標準，也沒有接到任何事故消息。

全面禁止核子試驗條約組織負責人澤爾博（LassinaZerbo）27日也在推特分享一張圖片，圖中呈現黃色的區域是放射性同位素可能來源的範圍，其中包含了俄羅斯西北部、芬蘭、瑞典南部以及波羅地海地區。

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(中時電子報)