勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地為鼓勵民眾動手做，暑假期間特別辦理「衣啟手牽手縫紉技術傳承」免費體驗課程。（陳育賢攝）

勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地為鼓勵民眾動手做，暑假期間特別辦理「衣啟手牽手縫紉技術傳承」免費體驗課程。（陳育賢攝）

暑假到了，還在思考要為孩子安排什麼活動嗎？勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地為鼓勵民眾動手做，暑假期間特別舉辦「藍曬顯像DIY」及「衣啟手牽手縫紉技術傳承」免費體驗課程，分別針對10歲以上與小五至國二學生開設，即日起接受報名。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「藍曬」是種古老的顯影技術，早期是用在複印手稿、記錄植物的形狀、葉脈等用途，此次體驗課程利用圖案多樣化的賽璐璐片，讓學員在塗滿感光液的胚布上，搭配出屬於自己獨一無二的圖樣。

再經過光照後可在布匹上呈現出美麗的普魯士藍，水洗並繃上竹製的繡框後，美麗的繡框藍曬藝術就大功告成。

「藍曬顯像DIY」共規畫6個場次，每場30人，體驗時間為2個小時。

「衣啟手牽手縫紉技術傳承」則由中華民國服裝甲級技術士協會的專業師資擔任技術講師，讓孩子親自體驗踩縫紉機，自己完成作品，也讓服裝專業知識與技能向下扎根，參加學員需帶著二手牛仔長褲1件，就可以在3個小時內完成牛仔布鉛筆袋。

「衣啟手牽手縫紉技術傳承」共辦理2個場次，活動當天上下午各有1場，每場12組，每組2人，建議由父母1人帶著1個孩子組隊報名，每組皆由1位技術講師以1對1方式教授縫紉機操作及基本縫製技術，邀請親子一起實際體驗踩縫紉機的樂趣。

賴家仁表示，創客的精神就是動手做，透過實作的過程解決問題，可以讓想法快速的落實，也激發出更多的潛力，歡迎青年學子多多利用創客基地空間、設備及資源，更歡迎爸媽帶著孩子組隊報名過個充實的暑假。

此外，衣啟飛翔創客基地每月也針對民眾舉辦講座課程，暑假期間也預計規畫3場最夯的社群操作技法及手機攝影分享講座，詳細資訊可至衣啟飛翔創客基地粉絲專頁瀏覽。

(中時 )