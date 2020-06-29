暑氣逼人無處去？快到遠傳門市參加「夏日手機大賞」活動！7/1起來遠傳門市購買包括Samsung S20系列、Sony Xperia 1 II等5G手機，或是選購遠傳獨家Vivo Y50或HTC Desire 20 pro等指定機款，無論新申辦、續約或是攜碼的用戶，搭配遠傳資費方案，就能享有YouTube Premium免費2個月、最高享900元的Google Play購物金! 搶先入手5G手機，還可再贈1,000點Google Play Points，直接升等為黃金會員，等於總價值1558元的優惠直接帶走。
遠傳的「夏日手機大賞」活動，用戶購買指定5G手機就可獲贈900元的Google Play購物金，可用來購買LINE貼圖、遊戲虛寶或是付費APP。至於日漸受用戶重視的YouTube Premium功能，則是在YouTube的影音服務上提供用戶零廣告、YouTube Music及離線聆賞的功能。而著重回饋的手遊玩家，則可以透過成為Google Play Points黃金會員，「課金」後更加快速的累積點數，還可用點數兌換遊戲虛寶！遠傳與Google持續以實質回饋，豐富用戶的行動生活！
(科技)
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