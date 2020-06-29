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來遠傳申辦SONY Xperia 1 II等 5G手機方案 ，享Google三大好禮。(遠傳提供／黃慧雯台北傳真)

遠傳的「夏日手機大賞」活動，用戶購買指定5G手機就可獲贈900元的Google Play購物金，可用來購買LINE貼圖、遊戲虛寶或是付費APP。至於日漸受用戶重視的YouTube Premium功能，則是在YouTube的影音服務上提供用戶零廣告、YouTube Music及離線聆賞的功能。而著重回饋的手遊玩家，則可以透過成為Google Play Points黃金會員，「課金」後更加快速的累積點數，還可用點數兌換遊戲虛寶！遠傳與Google持續以實質回饋，豐富用戶的行動生活！

(科技)