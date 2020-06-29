「振興三倍券」即將上路，7月1日開始啟動綁定行動支付，7月15日起提供民眾累積消費達3,000元以上即可領取2,000元現金回饋。搶攻三倍券商機，智冠(5478)子公司藍新科技旗下《ezPay簡單付》電子錢包APP加入行動支付使用行列，與母公司智冠聯手推出鎖定玩家族群的「炎炎夏日Fun心玩，MyCard遊戲玩家專屬回饋方案」，選擇振興券綁定《ezPay簡單付》消費，就能獲得最高加碼回饋「500元MyCard會員點數」，7月1日起正式開放綁定登記。

從7月15日至今年12月31日振興券活動期間，使用《ezPay簡單付》電子錢包APP並完成登錄綁定，累積消費達3,000元，除了可領回政府發放的現金回饋2,000元，《ezPay簡單付》還將限量送出滿額回饋「200元MyCard會員點數」以及新註冊用戶再加贈回饋「300元MyCard會員點數」，加碼總價值最高可達「500元MyCard會員點數」。

智冠集團簡單行動支付公司總經理鍾興博表示，這次有別於市面上大多數的回饋內容，不但兼顧帶動振興三倍券回饋消費市場，又可以讓消費者同時享有免費玩遊戲，是本次結合集團資源很重要的思考方向，同時也啟動與多家使用《ezAIO簡單收》多元收款服務品牌門市，洽談通路優惠活動，引導遊戲玩家至實體通路門市進行消費，是相當完整的O2O虛實整合應用，相信可以獲得許多玩家消費族群的青睞。

鍾興博表示，《ezAIO簡單收》多元收款服務，目前也已經陸續推廣於實體通路門市，導入商店涵蓋電信、通訊、3C、文具書店、生活美妝、美甲美睫、機車行、地區性零售店、飯店民宿、餐飲門市、運動門市以及夜市商圈等，ezPay會員只要登入APP，即可於合作商店專區看到完整店家列表，並結合手機地圖進行導航至商店，且為使得用戶能快速掌握振興三倍券活動要點，於7月1日9點起，也特別於APP內上架振興券專區，只要點入ICON即可進行振興券綁定、專屬回饋活動查詢、累積消費金額等相關訊息。

(時報資訊)