竹南山佳國小外牆磁磚嚴重剝落，嚴重影響師生安全。（陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗縣立委陳超明辦公室，29日邀請教育部、苗栗縣政府教育處等單位，至竹南鎮山佳國小、新南國小及竹南國中進行會勘，爭取學校建設費用。國教署同意山佳國小外牆剝落修繕工程，以及原則同意新南國小校舍新建工程及竹南國中設備案，但請兩校將計畫進行修正後，再送教育部爭取補助。

由立委陳超明爭取的山佳國小第二期校舍新建工程，目前正加緊趕工中，而舊有校區內行政及教學大樓持續出現壁磚剝落情形，特別是師生活動頻繁的教室、走廊、樓梯間及穿堂，時常無預警發生剝落，數次發生由高處向下墜落，嚴重影響師生安全。

陳超明國會辦公室主任梁文一說，台灣位於地震帶上，加上近年極端氣候種種因素，加深壁磚剝落的危險性，懇請國教署能儘速協助。國教署長彭富源現場允諾給予山佳國小協助，並同意山佳國小外牆剝落和校門口周邊環境一同改善，提升校園內及週遭安全，總體經費約2000萬元。

另外，位於竹南市中心的新南國小，校舍共有三層樓，第三層樓早期因經費問題只蓋了二間教室，預留五間教室、一間男女廁所及閱讀角的空間。近年受鄰近區域發展帶動，學生人口逐年成長，目前108學年度有606人23班，按學校推估至 111學年度將可達27班的規模。

梁文一主任表示，台積電竹南廠動工在即，預計明年中就會運轉，未來教室需求必定大大提升。國教署長彭富源也說，近幾年竹南地區人口激增，加上未來台積電進駐，確實有教室相關需求。國教署原則同意新南國小教室增建案，經費約1488萬元，但請學校修正人口推估資料後，再送教育部增取補助。

竹南國中行政大樓及化雨樓拆除重建工程，預計於今年10月底前完工，為使教學環境及軟硬體設施更為完善，爭取新建教室所需基本設備，以及購置生物教室、理化教室及視訊教室等設備，經費約360萬元，讓竹南學子有更佳的學習環境。國教署彭署長提到，署內原則上支持學校增添相關設備，已經發文請學校修正細節計畫，待修正好後，再送教育部爭取補助。

(中時 )