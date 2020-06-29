新冠肺炎疫情重創全球，台灣也深受衝擊，百業蕭條，基督教救助協會「1919食物銀行」一年救助超過5000戶弱勢家庭，疫情期間，收入銳減，但求助者卻激增。基督教救助協會表示，受到疫情影響，使得需要救助的弱勢家庭自2月以來屢創新高。

根據《2020年1919食物銀行成果報告》顯示，案主中，僅有22％有工作，而其中又有超過7成是臨時工；受助戶每月平均收入只有1萬6837元，但支出為2萬2768元，即每月超支5,931元，足見其生活實在艱辛。尤其最近疫情肆虐，許多案主打工機會減少，生活更是雪上加霜。

自2月以來，救助協會1919服務中心接獲求助的電話激增。許多原本靠打工糊口的民眾，因受疫情影響而被裁員，或被放無薪假，單親媽媽翠翠（化名）就是其中一例。翠翠因先生家暴而離婚，帶著剛上小一的龍鳳胎兒女北上生活。因要照顧孩子，只能到小吃店打零工或做家庭清潔。但疫情爆發後，小吃店生意大減，翠翠被裁員，而過去經常找她打掃的家庭，也擔心傳染而把她辭退。期間，又遇孩子車禍、生病，走投無路之際，只得向救助協會1919服務中心求助，幸獲2萬2000元的1919急難救助金與1919食物包應急。

為幫助因疫情影響生活困難的弱勢家庭，台灣人壽從5月中啟動認捐1919食物包的活動。救助協會秘書長夏忠堅指出，1919食物銀行每兩個月透過各地1919服務中心的志工親送食物包到各受助戶，1919食物銀行預計在2020年，募集1億4850萬元，給予至少5500戶經濟弱勢家庭食物包與陪伴。捐款可洽基督教救助協會官網。

(中時 )