日前新北某公托爆發疑似虐童事件，但公托負責人卻「誤刪」畫面，幸資料都被救回，新北市議會民進黨團29日舉行記者會，要求新北市長侯友宜建立監管雲端，避免影像再度被刪。

新北市議員張維倩與陳世榮、張錦豪、戴瑋姍、陳世榮、陳文治、彭成龍、李余典偕同中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君29日舉行記者會。

張維倩表示，去年爆發某托嬰中心虐嬰事件，還好當時有錄下影片揭發惡行惡狀，但很多時候托嬰中心會以監視器壞掉為由甚至洗掉畫面來脫罪。

戴瑋姗表示，根據資訊專家計算，每家托嬰中心平均5支監視器、每支錄10小時，以720畫素保存在雲端、每家850G，每G空間0.75元計算，全新北保留256處托育機構影像一個月，每月只要花市府不到15萬元，無奈爭取了一年市府還是不願意替新北市孩子盡一點點心力，這些受虐孩童家長情何以堪。

陳世榮表示，市府不斷把托嬰監管雲的問題推給中央，表示中央並沒有同意可以把影片上傳到雲端會持續跟中央持續溝通，可是一年下來新北市府完全沒有向中央爭取也完全沒有向中央溝通，一味的推卸責任，任憑新北市托育機構虐嬰情形不斷發生，侯市長曾經說過「為了孩子願意承擔」，反讓新北市家長顯得格外孤單。

張錦豪表示，其實政府也有許多變通的方法，例如以行政命令或自治規則的方式，律定新北市托嬰業者監視器於執行刪除功能前設定密碼，真的需要刪除畫面時在向社會局索取密碼並陪同刪除，或者透過數位憑證或金鑰等方式，管制托嬰中心監視器刪除的功能，既符合中央法令也不需額外花費公帑，只看市府有沒有決心。

王薇君說，侯市長上任後不斷宣傳新北市政府警察局監視系統結合科技防衛城的成果，這些無法清楚表達的孩子，監視畫面是他們最好的保障，他也帶了連署書請議員們轉交給侯市長，希望侯市長能夠簽署，一同將新北打造成為全台最安全的幼教環境。

(中時 )