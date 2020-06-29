花蓮縣富里鄉近日發起鄉長罷免案，因不滿鄉長陳榮聰上任1年多來沒有作為，今日上午，富里鄉羅山社區發展協會理事長林益誠帶領村民，將第一階段「提議人」達1％門檻，共計89份有效的提議書送交花蓮縣選委會，完成罷免第一階段。

林益誠表示，罷免案自己也是受託人之一，主要還是因鄉民不滿鄉長上任後的作為，所以大家才會提起罷免案。今年3、4月就在規劃了，罷免事由都有條列在提議書內。等到第一階段通過，選委會會提供正式連署書，也有信心通過第二階段。

現任鄉長陳榮聰在任內一年多裡，關閉葉日松客家文學館與客家產業館，鄉民認為鄉長不尊重當地文化、對公共空間管理不當；最後因花縣府預計在富里鄉羅山村興建垃圾轉運站，造成當地居民大反彈後，富里鄉公所也未出面說明，村民認為鄉長長期不願面對問題，導致民怨四起，進而提起罷免。

林益誠說，花縣府年初預計在羅山村興建垃圾轉運站，當地居民聽到消息後，縣府有舉行說明會，並在未取得居民共識前，已經暫緩興建。但整個過程中，公所沒有提供說明與資訊，表示鄉長不願意面對這件事情。

原本預計端午連假前就要將提議書送至選委會，但今天才送出，林益誠說，各方其實都有在關切罷免案的進度，但整體都是受鄉民委託，加上大部分罷免人依然堅決自己的態度，並將罷免決心送往這裡。

花蓮縣選委會總幹事李葳表示，未來連署人名冊也達標，將成為花蓮縣第一次成立的鄉鎮長罷免案。2018年富里鄉長選舉人數8782人，第一階段須提交選舉人數1％提議書，至少88人提議；第二階段則是選舉人數10％連署書，至少879人簽署，兩階段至少需3個月跑完流程，進入最後的投票程序。

面對地方反彈，富里鄉公所表示會坦然接受，尊重公民的權利，針對罷免理由檢討改善。

(中時 )