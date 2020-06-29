位在喀拉蚩的巴基斯坦證交所（Pakistan Stock Exchange）29日上午遭遇恐怖攻擊，當地警方表示，4名槍手已遭擊斃。（影片恐有不適畫面，請慎入）

位在喀拉蚩的巴基斯坦證交所（Pakistan Stock Exchange）29日上午遭遇恐怖攻擊，當地警方表示，4名槍手已遭擊斃。（影片恐有不適畫面，請慎入）

巴基斯坦警方說，槍手周一早上攻擊喀拉蚩證交大樓，其中有4名攻擊者被格斃。另外據當地媒體報導，有4名保全和1名警察喪生。

據當地的Geo電視台報導，除了4名恐攻槍手外，有4名警衛和1名警察喪生，證交大樓所在的易卜拉欣•伊斯邁爾•瓊德里加路（I.I. Chundrigar Road）又名為巴基斯坦的華爾街。目擊者說，由於激進分子持自動步槍在入口處開火，並扔擲手榴彈，導致大樓內的人員一陣恐慌。

We will issue a more detailed statement in due course once the situation is under control and more details are known.

For now firing has stopped and reinforcement are in place.



(2/2)#PSX — PSX (@pakstockexgltd) June 29, 2020

據美聯社報導，巴基斯坦警方說，在這起掃射恐攻事件中，有兩名警衛和1名警員喪生。

而據軍方說，除了4名攻擊者外，還有兩人喪生。據路透29日報導，這些槍手以手榴彈和槍枝發動攻擊，而證交大樓位於戒備森嚴的安全區，大樓內有許多私人銀行的總部。

位在喀拉蚩的巴基斯坦證交所（Pakistan Stock Exchange）29日上午遭遇恐怖攻擊，當地警方表示，4名槍手已遭擊斃。（資料照／shutterstock）

此外，據《衛報》（The Guardian）報導，警方說，連槍手在內，現場共有6人喪生。喀拉蚩警察局長梅蒙（Ghulam Nabi Memon）說，4名搭乘銀色豐田卡羅拉（Corolla）抵達現場，扔出手榴彈，並開槍攻擊。

(中時電子報)