巴基斯坦警方說，槍手周一早上攻擊喀拉蚩證交大樓，其中有4名攻擊者被格斃。另外據當地媒體報導，有4名保全和1名警察喪生。
據當地的Geo電視台報導，除了4名恐攻槍手外，有4名警衛和1名警察喪生，證交大樓所在的易卜拉欣•伊斯邁爾•瓊德里加路（I.I. Chundrigar Road）又名為巴基斯坦的華爾街。目擊者說，由於激進分子持自動步槍在入口處開火，並扔擲手榴彈，導致大樓內的人員一陣恐慌。
據美聯社報導，巴基斯坦警方說，在這起掃射恐攻事件中，有兩名警衛和1名警員喪生。
而據軍方說，除了4名攻擊者外，還有兩人喪生。據路透29日報導，這些槍手以手榴彈和槍枝發動攻擊，而證交大樓位於戒備森嚴的安全區，大樓內有許多私人銀行的總部。
此外，據《衛報》（The Guardian）報導，警方說，連槍手在內，現場共有6人喪生。喀拉蚩警察局長梅蒙（Ghulam Nabi Memon）說，4名搭乘銀色豐田卡羅拉（Corolla）抵達現場，扔出手榴彈，並開槍攻擊。
(中時電子報)
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