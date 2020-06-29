國民黨高雄市長參選人李眉蓁競選團隊提前曝光，李眉蓁向本報證實，前立委江玲君是藍軍在地培養已久人才，將出任她的競總總幹事，此外，前高雄市新聞局長鄭照新，也將擔任發言人一職，詳細名單將於傍晚6時正式對外發布。

李眉蓁競選團隊部分名單提前曝光，主委由已故的高市議長許崑源遺孀林絲娛擔任，她曾是國民黨屬意的市長補選人選，後來因家人反對，大力支持李眉蓁參選；此外，競總榮譽主委是組織實力雄厚的前立法院長王金平、總幹事由前立委江玲君出任。

而副總幹事部分，外傳包括高市副議長陸淑美的女兒、曾參選立委的黃韻涵，高雄市玉皇宮董事長許文良的兒子許烜彰等人出任，未來不排除有其他人士加入。

李眉蓁證實這項傳言，表示江玲君是在地高雄人，具執行力，做過立委、南服中心執行長，是國民黨長期栽培的六年級生、年輕一輩，她們很早以前就認識，這次特別拜託江玲君出任總幹事，用年輕人方式打一場精彩、光明的選戰。

此外，李眉蓁表示，由於她是高雄市議員，將延攬所有現任國民黨議員擔任競總發言人，發言人團人數將達30多人，其中以陳美雅為召集人，加上原先以曝光的呂謦煒之外，前高雄市新聞局長鄭照新也將是發言人。

據了解，為展現競選團隊活力，競總主要幹部由國民黨高雄市黨部協助安排之外，李眉蓁也四處尋求支持，陸續邀請年輕人加入團隊，第一波團隊名單預計於29日傍晚6時正式對外公布。

(中時電子報)