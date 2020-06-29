「台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會」今（29日）上午至勞動部陳情，勞動部回應表示，以往曾有個案雇主試圖以其優勢的管理權，阻止勞工籌組工會，而被勞動部不當勞動行為裁決委員會認定違法，並給予連續處罰。

勞動部強調，勞工籌組工會及加入工會當為重要的勞動權之一，《工會法》均有明文保障，換言之，勞工如欲籌組或加入工會，雇主應尊重其意願，任何不當干涉，禁止的管理行為(例如：隔離約談，不確定的報復或懲處等)造成勞工怯於行使法律所賦予的團結權，都可能涉及違反《工會法》中不當勞動行為的規定。

勞動部呼籲，事業單位應尊重勞工團結權的行使，不得以任何管理上的理由介入個別勞工之選擇與自由意願，保持中立，一旦經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定有不當介入之違法行為，將會依法進行處罰15萬元。 有關要求加強汽車貨運暨倉儲業之勞動條件檢查，因汽車貨運暨倉儲業涉及公共安全，勞動部每年均規劃辦理勞動條件專案檢查，另透過跨部會協商機制，每年例行與交通部公路總局合作辦理「常態性汽車貨運三業聯合稽查」。

此外，勞動部亦已將「運輸及倉儲業」列為重點檢查對象，責請各地方政府於規劃一般檢查時優先選列，加強檢查之密度與強度，如查有違法均依法處理。如駕駛有權益受損情形，亦可撥打本部「1955」專線，勞動部將於受理後第一時間責請各地方政府派員實施檢查。

(工商 )