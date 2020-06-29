美國非裔佛洛伊德被白人警察壓頸窒息致死案，引發全美譴責警察暴力。印度1對父子在疫情封鎖令期間違反規定被捕，2人在拘留時疑似遭到警察虐待而致死，消息曝光後引起全國人民憤怒，名人和政治人物都發聲譴責警察行為。

據《NDTV》報導，59歲賈雅拉吉（J.Jayaraj）和31歲伊瑪努爾（Bennicks Immanuel）在疫情封鎖措施期間，因超過當地商店營業時間繼續開店，被警方逮捕拘留，在拘留期間疑似遭受酷刑而造成父子倆身死；泰米爾納德邦首席部長帕拉尼斯瓦米（E Palaniswami）表示，對於相關案件員警，目前已有4名警察已被停職，這個案子將交給中央調局進行調查。

賈雅拉吉妻子寫信給政府官員，要求對涉案警察進行調查，這起案件讓人聯想到美國非裔男子佛洛伊德被白人警察壓頸窒息事件。副首長潘尼爾塞爾凡（O Pannerselvam）在1份聲明當中表示，對於這起死亡事件感到非常不幸，並誓言要為此案深入調查，還給死者家屬一個公道。名人和政客譴責警察的行為，網友們在推特使用#JusticeforJayarajandBennix（為賈雅拉吉、伊瑪努爾伸張正義）主題標籤，發出了數萬條推文登上熱搜排行。

賈雅拉吉家屬表示，父子倆的直腸受到嚴重出血損傷，要求對所涉及的警察以謀殺罪逮捕；他們希望能夠得到司法公正，讓惡劣警察受到應有的懲罰。地方政黨給予家屬250萬盧比（約台幣97.6萬元），並提供他們法律上幫助。

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(中時電子報)