大同經營權之爭進入最後階段，公司派和市場派互不相讓，緊盯大同市場派動向的財經記者魏鑫陽日前在自己部落格上，對市場派、三圓建設董事長王光祥緊咬不放。他痛批，三圓建設居然以1元的價格將競殿實業245萬元股權售出，而且處分利益居然也是1元。先不說其他的問題狀況，1元賣出獲利1元，也就是說公司持有成本是0元，讓人懷疑有賤賣公司資產之虞。

他質疑，雖然競殿股權交易金額非常小、僅為1元，處份利益也只有1元，就出售金額來說，絕對未達許多公司出售資產辦法中辦理公開招標的標準，但即便如此，也不可能發生成本0元的狀況。

他還提到，年報上該筆交易的股權是245萬「元」、而非245萬「股」，兩者顯著差異，為何會計師會這樣表示，是誤植或是提示？需要主管機關進一步深入了解，尤其是對該股權交易案，先前是否經第三方鑑價，以及是否經過董事會討論、董事會是否遵從迴避利益議案等等。

文章中還提到，根據三圓年報所載，此筆的交易對象是「其他關係人」，其實並不是外人，就是董事長王光祥家族。據經濟部商業司網站資料顯示，競殿投資在2017年4月變更名稱，目前董事長王雅麟是王光祥長子、三圓建設總經理，董事中的王雅萱則是王光祥女兒、三圓青島董事長。他質疑，這樁交易恐有違反公司治理原則之虞。

▲三圓建設近年會計師、主管高層異動頻頻，也讓小股東質疑。/中時資料庫

此外，據《信傳媒》報導中提到，三圓出售青島子公司股權案過程引發爭議，不僅第1季財報被會計師出具保留意見，原因是「非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱」。不僅如此，小股東也質疑財報不實，進而對王光祥提告。

攤開三圓財報，王光祥是2013年6月接任董座，2016年起，三圓連虧4年，累計每股虧損達7.96元，虧了將近0.8個資本額。同時，王光祥就任三圓董座這7年的時間，因為內部輪調的關係，簽證會計師就換了3次，加上近年從總經理、發言人到財務、會計主管等高層主管異動頻頻，也讓外界對三圓公司治理有疑慮。

(中時電子報)