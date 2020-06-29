研調機構TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示，雲端服務、遠距教學的需求帶動NAND Flash市場在2020年第一季與第二季呈現缺貨；展望第三季，隨著遊戲新機上市填補雲端需求空缺，預期第三季價格變化幅度有限，但第四季備貨動能將轉弱，NAND Flash跌幅恐擴大。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，儘管消費性產品及智慧型手機受到疫情衝擊導致需求下降，但雲端服務、遠距教學的需求同步催生，加上部分客戶因擔憂供應鏈中斷而提前備貨，促使NAND Flash市場在2020年第一季與第二季呈現缺貨。整體而言，第二季NAND Flash價格續漲5~10%；目前需求以SSD占最大宗，但與手機、消費較相關的eMMC、UFS及wafer市場較為冷卻。

展望第三季，TrendForce分析師葉茂盛指出，當前為NAND Flash第三季議價的關鍵時刻，初步觀察新款遊戲機的年底上市計畫不變，首次轉進SSD的備貨始於第二季下旬，第三季將迎來需求高峰；Chromebook則受惠日本GIGA School及歐美標案續強的挹注，仍然強勁。然而，各國逐漸實施解封後，由疫情衍生的急單效應開始趨緩，其中上半年需求最旺的Enterprise SSD，受到伺服器品牌調控半成品庫存與資料中心建置時程延遲影響而下修，商務筆電需求也逐漸持平，預期第三季採購端可能採取保守策略。至於在第二季面臨需求低潮的零售端和智慧型手機，第三季需求將稍微反彈，但動能較去年疲弱。

整體來看，第三季NAND Flash供需狀況尚屬平衡，價格變化幅度有限，估價格持平至降價5%以內。

由於供給端整體位元增長幅度並未受到疫情衝擊，當前各家供應商庫存仍健康，預期第三季整體市場將由供貨吃緊轉為供需平衡，主要NAND Flash產品價格將出現持平或微幅調降。至於價格敏感的wafer市場，面臨模組廠需求仍低，第三季可能出現較明顯的單月跌幅。

TrendForce同步預估第四季狀況，當前討論度最高的遊戲機及Chromebook備貨動能將轉弱，商務筆電需求預期衰退。此外，伺服器、資料中心業者持續調整庫存，採購動能屆時恐未恢復。儘管零售端及智慧型手機市場將會恢復並呈現季度增長，但無法填補SSD需求下降的缺口，預期NAND Flash各類產品合約價的跌幅將擴大。

(時報資訊)