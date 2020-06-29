（圖／中天新聞畫面）

立院男神變「戰神」 蔣萬安拆門超敢衝

立法院擬於臨時會處理監委人事同意權，藍委突襲占領議場，其中有「立院男神」之稱的蔣萬安，秒變「戰神」，一改文質彬彬的形象，硬起來站到最前線。又是拆大門，又是和駐衛警對峙，不過敢衝敢拚的模樣，卻反倒成為綠營網友攻擊目標，認為蔣萬安的祖父關人家黑牢，有什麼資格抨擊陳菊擔任監察院長德不配位。

一陣玻璃聲響，立法院的門破了，蔣萬安也怒了。「媒體要進來，不要動，不要動，不要動我」，蔣萬安表情凝重、眉頭緊蹙，站在攻防第一線和立院駐衛警對峙，堅持要開門讓媒體進入採訪。

「被刮到了啦，被刮到，不要推啦」，立院男神這一刻變立院「戰神」，立委蔣萬安向來給人文質彬彬的形象，藍營突襲占領議場，不落人後衝衝衝。

第一個想到要開門，隨即箭步向前，毫不客氣拆起門來，場外敢拚敢衝，場內指揮若定，任務分配調度一手包。

蔣萬安：「來大家各就各位，那邊在緊了」「我們會堅守議場到最後一刻，永遠跟人民站在一起」。立法院擬於臨時會處理監委人事同意權，蔣萬安硬起來抨擊陳菊擔任監察院長德不配位，卻成為1450鎖定的頭號目標。

網友PO文，你有什麼資格出來吠陳菊，你祖父關人家黑牢，還反譏他「你祖父哪位？」綠色網軍帶風向，藍綠監委攻防，從立院動作片延伸成為網路空戰。

(中時電子報)