採用高通(Qualcomm)高階 Snapdragon 處理器，可說是近年來安卓(Android)旗艦手機的標準配備。根據爆料，採用 5nm(奈米)製程，也就是預計成為 2021 年安卓旗艦手機配備的 Snapdragon 875(暫定名稱)預計成本比 Snapdragon 865 上漲約 60%，預計將讓 2021 年安卓旗艦手機價格更為上揚。

根據 Twitter Sleep Kuma(@Kuma_Sleepy)帳戶分享，高通 Snapdragon 865 晶片組定價約在 150~160 美元左右，而 Snapdragon 875 晶片組則是預計升到 250 美元左右。知名爆料人 Max Weinbach 轉發認為，如果爆料成真，那麼隔年(2021年)預計(安卓旗艦)手機將會變得更貴。

If true, phones are gonna be expensive next year. https://t.co/ZmEZR2g06A — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 28, 2020

就此來看，以晶片組的價格來看，高通 Snapdragon 875 比 Snapdragon 865 上漲超過 6 成，幅度相當巨大。爆料人進一步指出，小米(Xiaomi)正在進一步討論應該怎樣為下一代的旗艦手機定價。

據了解，高通 Snapdragon 875 處理器是高通首款以 5 奈米製程打造的旗艦級系統單晶片(SoC)。採用 Kryo 685 CPU、整合 Adreno 660 GPU，搭配 Spectra 580 影像訊號處理器（ISP），支援 802.11ax、四通道 LDDDR 5 內存。預計 Snapdragon X60 5G 基帶晶片。X60 是高通第三代基帶晶片，目前還難以確認 X60 會否直接整合在 Snapdragon 875 之中(Snapdragon 865 是採用外掛 X55 基帶晶片的作法)。而預計搭載 Snapdragon 875 處理器的手機預計會在 2021 年初陸續亮相。

(科技)