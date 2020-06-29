黃姓男子懷疑老婆外遇，找徵信社拍到妻子進出摩鐵的照片，後來2人談判一言不合，大打出手，黃為了查看老婆手機的對話，強拉她手解鎖手機，再把她關在廁所，事後雙方互控，台北地檢署今依妨害自由、妨害祕密、傷害等罪嫌起訴黃男，黃妻則被依傷害罪嫌起訴。

檢警調查，黃男2017年懷疑妻子外遇，找徵信社調查，拍到妻子和疑似小王的男子進出摩鐵的照片。為此，2人在家談判起口角，互相拉扯爆發肢體衝突，黃男抓妻子的手去解鎖手機，然把妻子推進廁所，關上門不讓妻子出來，黃男則翻查妻子手機內與疑似小王的對話。事後黃男和妻子互告傷害、妨害自由、妨害祕密。甚至妻子疑似外遇對象也狀告黃男找徵信社偷拍，涉嫌妨害祕密。

檢方認為，徵信社拍到的照片，並非私人隱私內容，黃男不構成妨害祕密罪，但他打傷妻子並強迫妻子解鎖手機、關進廁所、無故取用手機內私密對話，涉犯強制、妨害祕密、傷害3罪，另黃妻也因傷害罪被起訴。

(中時 )