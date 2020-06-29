屏東大江生醫公司邀請HAPPY HAIR髪藝的髮型設計師，到僑智國小幫小朋友義剪。（潘建志攝）

屏東大江生醫公司邀請HAPPY HAIR髪藝的髮型設計師，到僑智國小幫小朋友義剪，並贈送公司生產的溼紙巾。（潘建志攝）

畢業季到，屏東大江生醫公司29日邀請HAPPY HAIR髪藝的髮型設計師，到僑智國小幫小朋友義剪，到場的髮型設計師是國際造型大賽得主，希望幫小朋友們變身，以煥然一新的造型邁向下階段的人生，剪完頭髮後小朋友都直呼「變清爽了！」

僑智國小是屏東學校的縮影，一個年級只有一個班，今年小一只有4個人。大江生醫在屏東農業生物科技園區保健製造美膚產品，關懷在地學校，因為小朋友還用不到美膚產品，所以特別舉辦義剪活動，希望讓小朋友都能變得美美的。

除了理髮外，大江生醫也贈送公司生產的溼紙巾給小朋友。詠江教育基金會董事長郭純妏說，理髮除了美觀自信，也是個人護理重要的環節，現全球疫情仍未解除，希望小朋友能時時自我防護，遠離病毒。

HAPPYHAIR快樂髮型總經理陳惠鶯說，平時集團大多在花東、澎湖等地義剪，這次到屏東，特地請到國際大賽得獎的髮型設計師來為小朋友義剪，讓小朋友更自信風采邁向下一段人生。有了這次經驗，未來集團也計畫到屏東展店。

畢業生曾浩晟說，理完頭髮後，覺得自己煥然一新，新髮型很好看，也希望能帶著新髮型，及小學生活的美好回憶，進入國中生涯。

(中時 )