李正皓在臉書貼出一張搜尋趨勢圖，並直言，歪掉的起手式注定了失敗的結局。(擷取自李正皓臉書)

國民黨立委昨突襲佔領立法院議場，網路上有輿論指出「國民黨的訴求之一竟是開冷氣」引發議論，對此，國民黨黨主席江啟臣強調是來抗爭，呼籲有心人士不要在網路上「帶風向」。名嘴李正皓則貼出一張圖，並直呼「歪掉的起手式注定了失敗的結局」。

立法院國民黨團總召林為洲率領25名國民黨立委強行破壞立院議場門鎖，闖入議場佔據主席台，全力杯葛監委人事案，同時聲明若不撤換監察院長提名人陳菊絕不退出議場，藍委也堆置椅子擋住議場大門。針對網路上有輿論指出「國民黨的訴求之一竟是開冷氣」，江啟臣昨強調是來抗爭，不是吹冷氣，所有公物的破壞，國民黨全部負責，呼籲有心人士不要在網路上「帶風向」，扭曲國民黨為民發聲、爭取公平正義的行動。

對此，李正皓在臉書貼出一張搜尋趨勢圖，並比較包括監察院、陳菊以及冷氣三詞，卻發現搜尋冷氣的熱度高過其他兩者。李正皓直言，歪掉的起手式注定了失敗的結局。他諷刺表示，虎頭都可能蛇尾，更遑論蛇頭。

(中時電子報)