日本職棒選手會（球員工會）公布2020年12球團球員平均年薪為4189萬日圓，約合新台幣1170萬元。其中軟銀鷹隊最高，達到7331萬日圓（新台幣2048萬元），最低的是羅德海洋隊的3035萬日圓（新台幣848萬元），軟銀大約是羅德的2.4倍。

僅次於軟銀的是讀賣巨人隊，平均年薪6107萬日圓，約新台幣1706萬元。樂天金鷲隊以5100萬日圓排名第3，約合新台幣1424萬元。連續4年排名第3的阪神虎隊則跌到第6，平均年薪3863萬日圓（新台幣1079萬元）。

選手會表示，調查對象是該會所屬的各球團支配下日籍球員，合計727人，調查時間至6月19日止。12球團球員的平均收入比去年增加約200萬日圓，達到4189萬日圓。太平洋聯盟6隊球員的平均收入則增加480萬日元，達到4326萬日圓（約新台幣1208萬）。

這也是自1988年採用目前的調查方法以來，所得到的最高數據，可見球員收入逐年增加。而平均年薪比去年低的4隊是巨人、阪神、橫濱DeNA、樂天，主要是有高薪球員引退或離隊。

選手會事務局長森忠仁表示，大部分球隊球員薪資都呈現穩定上升的趨勢；不過今年受到新冠肺炎疫情影響，球團的收入勢必大受影響，至於會不會影響明年的薪資？目前還無法輕易判定。

(中時 )