土庫國小今年共有七位畢業生，這次的畢業典禮在合歡山頂上舉辦，讓他們永生難忘。（土庫國小提供／吳建輝彰化傳真）

全體師生從昆陽休息站往上，在這1795公尺的步道中，彼此互相打氣與照顧，順利抵達合歡山主峰的三角點。（土庫國小提供／吳建輝彰化傳真）

校長謝秀華說，因為偏鄉的孩子比較少有機會踏出去，她認為機會難得，因此重啟計畫，帶領孩子們踏出竹塘，也踏出孩子們人生的新高度。（土庫國小提供／吳建輝彰化傳真）

全台最高的畢業典禮！土庫國小位在彰化最南端的竹塘鄉，全鄉超過8成居民務農維生，是典型的農村偏鄉小校，但校長許秀華積極辦學，辦理各項校內外活動，原計畫今年4月要帶領5、6年級的孩子們登上合歡山頂，但因疫情延後至上周辦理，意外促成這場全台最高的畢業典禮。

校長謝秀華表示，原計畫4月登頂，但疫情關係3月起，縣府採取最嚴格的防疫措施，禁止任何群聚運動，包括學外的教學活動，因此與學生、老師及家長等開會討論忍痛取消，這一年來辛苦的登山常識、急救、野炊等教學訓練也都白費，讓全體師生都相當難過。

謝秀華說，但因為偏鄉的孩子比較少有機會踏出去，她認為機會難得，隨著疫情解封，深覺有必要帶領孩子們完成這畢業前的夢想，因此重啟計畫，在6月20日親自帶著孩子，與師長、護理人員等，花了4個多小時完成登頂及返回的動作。

謝秀華強調，他們從昆陽休息站往上，在這1795公尺的步道中，彼此互相打氣與照顧，順利抵達合歡山主峰的三角點後，孩子們從老師手中接下畢業證書，那一刻，代表這一趟百岳的學習挑戰，順利在台灣最高的脊樑上完成，更象徵孩子們將開始下一段學習的旅程。

畢業生詹博丞說，這次的畢業典禮必定讓他永生難忘，感謝校長、主任以及老師，讓我有機會挑戰自己，增廣見聞；曾馨慧則說，謝謝師長這一路以來的教導，還有校長東奔西跑湊取經費，辦理很多活動，讓我們的國小生涯比他人更加充實。

(中時 )