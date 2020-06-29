圓山大飯店今（29）日宣布加入環保署惜食推廣種子店家，預期將在國內飯店、餐飲業間吹起一陣惜食風。同時，環保署也宣布推出一系列環保集點優惠，第1波「來店禮」自今年7月1日起至9月底止，民眾前往圓山大飯店等綠色餐廳消費，在品嘗美味餐點的同時，還可以獲得5,000點綠點（相當於現金50元）每人最多領3次，最高可領到相當於150元現金的綠點，緊接著10月至12月將推出第2波最高可領到相當於600元綠點的「消費贈點」及最高可以領到相當於500元綠點的第3波「點數抵用再回饋」。

環保署表示，鼓勵民眾7月領到振興券可以先選擇綠色餐廳，除了用行動力挺惜食外，獲得的綠點也不用急著用掉，搭配10月至12月第2、第3波活動使用可以發揮最大效益，最高可能領到1,250元，力行綠生活又享好康。

環保署署長張子敬表示，惜食理念很簡單，例如「吃在地」「吃全食」「吃多少、點多少」或是主動說出不吃的食材等，如果吃不完也鼓勵消費者「可打包」，帶回家繼續享用或和親友分享，都是很好的惜食行動。環保署自107年推動惜食環境教育以來，自今已有圓山大飯店、西湖渡假村、雲品溫泉酒店、福容大飯店（桃園、花蓮）、板橋凱撒大飯店、雅霖大飯店、澎湖福朋喜來登酒店、台北有園飯店等9家飯店及逾80家餐飲相關業者響應，歡迎大家未來消費時可多到這些店家。

圓山大飯店表示，許多人對我們的印象不外乎傳統、古典、中國風、餐點美味，時常成為接待國家元首和政要人士的場所，更是長輩選擇兒女結婚地點的首選，但其實我們耕耘「吃在地」「可打包」「愛地球」等觀念也非常久，很開心能將惜食環境教育的柔性力量與員工和顧客分享，一同為環境帶來正面效益。

圓山大飯店的主廚於記者會現場大秀惜食料理功力，連美食節目主持人「巴鈺」品嚐後，都大讚惜食料理有夠美味，同時期盼未來在臺灣可以吃到更多美味且營養的惜食料理，並表示自從去(108)年與環保署合作惜食市集活動後，就開始關心惜食議題，發現在日常生活中很多地方都可以落實惜食，像把水果洗乾淨連皮一起打成果汁，就是一種吃全食的惜食概念，她還常和身旁的親朋好友一起分享這個概念。

(工商 )