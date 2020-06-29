全國農業金庫攜手農漁會信用部辦理中央銀行小規模營業人簡易申貸方案，5月4日開始執行，截至24日止，已受理申請1,250件，核准1,159件，核准金額5.76億元。

全國農業金庫和農漁會信用部及其分部的加總，有1,172個營業據點，遍及全國各地，特別是山上、海邊、離島等，沒有銀行服務的偏鄉，都可以提供即時服務，照顧人民的需求，免得小商家舟車勞頓。

依速審速核原則，辦理每家最高50萬元紓困貸款，讓小商家能就近申請，獲得所需資金，自開辦以來，申請數量明顯逐日增加。對有需要的小商家而言，50 萬元是協助暫時度過難關的「及時雨」。

全國農業金庫董事長吳明敏表示，全國農業金庫身為農漁會信用部上層機構，由全體1,172個營業據點，共同承接此一政策任務，責無旁貸。許多小商家沒有跟銀行的借貸經驗，全國農業金庫投入相當大的資源，輔導和鼓勵各地農漁會信用部，以及教導可能的潛在借戶，參與此一紓困貸款，緩解疫情對小商家生意的衝擊。

(工商 )