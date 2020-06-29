農試所嘉義分所育成並於2017年命名的水稻新品種台農81號，米粒外觀良好，米飯食味口感相近或優於臺灣良質米對照品種台稉9號，脫粒性適中，穗上發芽率較低，更是耐倒伏及耐貯藏性佳之優良品種。該品種栽培管理容易，省肥且稻穀產量高，尤其對稻熱病及褐飛蝨等臺灣稻作主要病蟲害具有相當好的抗性，栽培過程可大幅減少農藥使用，讓水稻栽培達到友善耕作的目標。

台農81號的育成是民國95年第一期作以良質米品種台稉2號為母本，與抗病蟲、株型佳且耐倒伏品系嘉農育902036號進行雜交，採譜系法進行後代分離選拔，歷經五個世代，於98年第一期作選出嘉農育981027號，進入初級產量比較試驗，其後歷經初、高級產量比較試驗、區域試驗及各項特性檢定結果，顯示該品種確實具有推廣效益，無論品質及產量均開創臺灣好米的新契機。

台農81號目前在全台約有5,100公頃的栽培面積，糧商更在南投名間、嘉義太保及雲林西螺等地區建立台農81號產銷契作專區近500公頃，由於栽培過程可大幅減少農藥使用，每期作約減少化學藥劑防治次數3至4次，甚至完全不需農藥投入，因此相當受到農民的青睞，不但有助於提高農民收益，更因減施農藥而達到降低環境負荷的效果。

台農81號在109年已納入公糧收購品種，在雲嘉南、中彰投及宜蘭花蓮等地區種植面積逐漸擴大，農民收穫後可直接繳交公糧，讓公糧品質提升為友善耕作稻米，更希望能搭配合理栽培管理的技術，開創臺灣真正無農藥栽培且優質的水稻產業，讓國內的稻農們「點米成金」、「有米最樂」，也讓國內消費大眾能夠享用最安全、安心的米，將農民辛勤的成果與心意吃在嘴裡，感動在心裡。

(工商 )