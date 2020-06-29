關西鎮外環道決定採最符合經濟效益與功能性的方案B路線，將辦理可行性評估。（羅浚濱攝）

爭議多年的關西鎮外環道將辦理可行性評估，縣長楊文科29日從關西國小聽取當地居民意見，強調這次規畫下關西交流道接500米長的緩降式高架橋設計，已避開4家祠堂將影響降到最低，受影響居民的補償，縣府也會盡力做到合情合理。

工務處長林鶴斯表示，關西外環道經多次審核會議，決定採最符合經濟效益與功能性的方案B，從關西交流道匝道口與118線路口銜接後，往東南沿鳳山溪右岸布設，終點連接至台3線，全長約2.75公里，工程經費加上用地及拆遷補償費合計21.31億元。

林鶴斯說，方案B計畫原本路寬25米，約要拆遷8幢建築物，歷經地方說明會、立委建議及民眾陳情做修正後，路寬縮至18米，除河道治理線內2棟鐵皮屋外，已無其他建物拆遷。

關西鎮劉德樑感謝縣長楊文科與民眾協調，獲得合理解決方案，讓外環道可辦理可行性評估，會請規畫顧問公司重新修正再與中央爭取經費，期盼關西外環道能讓關西永不塞車。

關西鎮中山路257巷內陳姓居民，原先房子會受外環道興建影響拆遷，在修正後不需拆遷，但他認為外環道從家旁經過，多少會影響生活品質，希望國道3號高原交流道完工通車後，縣府再做評估微調。

(中時 )