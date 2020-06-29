汪東城、郭雪芙合作《因為我喜歡你》。（八大提供）

30日是郭雪芙生日，女神圈內好友劉以豪、袁艾菲、王子邱勝翊、任容萱、言明澔、陳零九等紛紛送上祝福，郭雪芙許下32歲生日願望：「希望疫情趕快過去，可以自由的在外呼吸新鮮空氣，健康快樂！」她也即將與睽違三年不曾在台灣拍戲的汪東城合作八大新戲《因為我喜歡你》。

對於即將到來的32歲生日，郭雪芙笑說第一時間的想法是「怎麼又來了？」透露自己並不是愛慶祝的人，所以沒有特別規劃生日活動，在陸續看到好友錄製的慶生祝福影片後，她感動表示：「很開心很喜歡，覺得大家好可愛！」看到大家不忘置入新戲劇名，她也對好友們表達謝意：「我感到無比的幸福，因為我喜歡你！」

即將於暑假過後推出的八大最新原創戲劇《因為我喜歡你》，除了汪東城及郭雪芙搭檔演出，其他演員包括張本渝、郎祖筠、羅北安、顏毓麟，以及新加坡人氣男星陳泂江。《因為我喜歡你》劇情描述「 面癱女」郭雪芙在人生低潮時，遇上「恐血男」汪東城發生的一段愛情故事。汪東城繼2017在台主演《櫻桃小丸子》後，同年在大陸接演優酷自製戲《鎮魂街》男主角曹焱兵一角，戲劇播出後至今破30億點擊，為汪東城帶來高人氣，這次回台首度與郭雪芙同台演出，備受粉絲期待。

郭雪芙劇中角色是以打不倒的跆拳女將蘇麗文為原型，以跆拳道選手為背景出發，因腿傷面臨引退，由於劇中個性大辣辣不在乎穿著打扮，郭雪芙顛覆以往女神形象，首度以中性俐落的短髮造型出現，為戲幾近素顏的她，因入戲深，拍戲後期漸漸養成私下不化妝的習慣，「以前沒化妝出門都會有一點在意，感覺非化妝不可，但自從拍了『因為我喜歡你』，現在都覺得出門不用化妝也沒有關係。這應該是最貼近自然的我！」同時為符合人物設定，郭雪芙還刻意增胖，營造結實體態，造型改走中性運動風，讓相處共事多年的經紀人大呼不習慣。

(中時 )