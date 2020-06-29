因新冠肺炎疫情，衛福部徵用國內口罩之際，彭姓男子在2月間在網路刊登有現貨口罩，有需求者私訊購買等訊息，謝姓民眾定購25盒口罩，總價7千元，但收貨開箱竟只有1件外套及3包衛生紙；陳姓民眾在3月間向彭買了600個口罩、總價3千元，但他收貨打開發現都是瑕疵品。台中地檢署偵辦依詐欺罪將彭男起訴。

起訴書指出，衛福部在今年1月15日公告，自2月起全數徵用陀內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科口罩，民生需求由超商、藥妝店及藥局等通路提供。

彭男在2月25日於臉書社團，張貼「我有口罩的現貨，如果有需要再私訊」等訊息，謝姓男子當晚私訊向彭男訂購25盒，談妥總價7千元。彭男隔天晚間將貨送到謝男的彰化和美的住處，由守衛室代收，他收取7千元即離去。謝男收到貨，開箱竟發現箱內只有1件外套及3包衛生紙，而且無法聯絡到賣家。

彭男在3月26日又在臉書貼文賣口罩，陳姓男子向他訂購300個口罩，總價為3千元。彭男將口罩裝進紙袋用膠帶封住，送到台中市北屯1家超商，兩人一手交錢一手交貨，陳男返家打開紙袋，竟發現口罩不是缺掛繩，就是裁切不完整，全都是瑕疵品，怒向警方報案。

彭男到案否認詐欺，他辯稱，送彰化的貨是拿錯箱子；至於北屯買方，已事前有告知是NG品，可退還，但彭男卻提不出證據。檢方不予採信，依詐欺罪起訴彭男，販售口罩所得1萬元沒收。

(中時 )