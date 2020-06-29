近日因天氣炎熱，母雞不產蛋，導致肉雞減產，進而使國產肉雞價格上揚。(吳建輝攝)

陳朝強說，現在雞腿便當光雞腿的成本就要30元，根本吃不消，進口冷凍與國產的價格差異很大，但他寧願不賣，也堅持不使用進口雞肉。

彰化社頭知名鐵道主題餐廳福井食堂，近日店內的招牌雞腿便當，因雞腿供應商交不出國產雞肉，讓老闆的雞腿便當沒法賣，中華民國養雞協會理事長陳國村說，近日因天氣炎熱，母雞不產蛋，導致肉雞減產，進而使國產肉雞價格上揚，這種情況估計會再持續一陣子。

福井食堂老闆陳朝強表示，他開業21年來，都堅持使用國產雞肉，雞腿處理的部分比較繁瑣，都在前一天開始準備，而廠商告訴他說他們搶不到貨，詢問說能不能改用進口骨腿，但他堅持不要，但有聽聞部分餐廳成本考量，改用進口雞肉了。

陳朝強說，國產雞肉口感較佳，鮮嫩多汁，原本一公斤成本約80、90元，現在一公斤則要120元，雞腿便當光雞腿的成本就要30元，根本吃不消，進口冷凍與國產的價格差異很大，但他寧願不賣，也堅持不使用進口雞肉。

陳國村表示，近年因氣候變化，確實對產蛋率、以及雞隻飼養等，產生很大的影響，養雞戶成本相對提高，而今年年後寒流讓產蛋率下降、然後近日天氣炎熱母雞又生不出蛋，讓蛋與肉雞減產，進而影響價格。

陳國村強調，國產雞肉目前平均價格約每公斤106元，每周交易量約450萬隻，進口雞肉也有430萬隻，因為疫情趨緩，國內旅遊人潮大增，因此餐廳、旅宿等活動也逐漸回升，進而增加過內雞肉的需求量，待天氣平穩後才有可能穩定供應及價格。

(中時 )