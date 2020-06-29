店內白天自然光穿透，透過花草點綴，給人一種輕鬆自在的氛圍。（羅亦晽攝）

肉桂捲是琥木咖啡招牌，從麵團到內餡，Jenny堅持一切皆手工製作。（羅亦晽攝）

花蓮咖啡店較少見的「Affogato，阿芙佳多」，是由一杯濃縮搭配一球義式冰淇淋組成，為了提升口感，Jenny特別加入巧克力脆片。（羅亦晽攝）

晚上的琥木，讓旅人或朋友來到有種回到家的感覺。（羅亦晽攝）

位在花蓮市建中街小巷弄內的「琥木咖啡」，是Jenny自己努力活著的證明。當時面臨人生最低潮，為了讓自己從憂鬱情緒的黑洞裡走出來，在朋友的鼓勵下，「琥木」默默雛形，今年六月初悄悄地誕生。

Jenny是一間私人公司的財務，一年前因工作遭遇到瓶頸、情場上失意，面臨人生最低潮，因此憂鬱纏身。Jenny說，當時候的自己只要下班後，獨自一人坐在車上，就會開始痛哭，怎麼樣也停不下來。

Jenny不想再被憂鬱的情緒左右自己的生活，在朋友的鼓勵下，開始找尋熱衷的事情來分散注意力，於是開始去上自己本身就很有興趣的義式咖啡、烘焙課程，因此有了「琥木」的雛形；經過一年的時間，空間的整理與課程的進修後，6月初終於誕生。

店內菜單除了一般咖啡之外，另外還販售花蓮咖啡店較少見的「Affogato，阿芙佳多」。Affogato是一種像甜點的咖啡飲品，源自義大利，由一小杯剛煮好的義大利濃縮咖啡，澆上放置杯底的義式冰淇淋上，可以品嚐到冰火交融、苦甜平衡的獨特風味。

此外，肉桂捲是店內招牌，Jenny堅持手揉麵團增加麵體彈性，自己熬製黑糖醬提昇整體香氣，利用特有模型讓肉桂捲平均受熱；阿姨說，這樣肉桂捲才會外酥內脆，而且不會失去濕潤感及肉桂的香氣。

琥木咖啡位於建中街一間舞蹈教室旁，需要特別走進去才會發現的「小秘境」。店外綠意盎然，店內則是花草點綴、夏蟬鳴唱，整體氛圍讓人感到舒適放鬆。Jenny說，藉由這樣的氛圍，讓旅人或朋友來到這裡有種暖心的感覺，如同自己找到咖啡當作寄託一樣。

(中時 )