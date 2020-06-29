本月以來LME鎳價續漲，市場預期，隨著主要原料鎳價本月每噸漲約550美元，致成本增加，將推升不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)即將開出的7月盤價續漲，為連續第三個月上揚。

6月基本金屬價格普遍走揚，LME鎳價月均價漲到每噸約12700美元，較上月每噸漲約550美元；因成本增加，市場預期不鏽鋼價每噸將再漲千元以上。

回顧上月，不鏽鋼上游大廠燁聯6月整體盤價續開高，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第2個月上揚；唐榮(2035)6月盤價同步漲價，也是連2漲。

上月LME鎳價持續反彈，月均價回到每公噸1.2萬美元之上，隨著主要原料價格續漲，燁聯6月整體盤價開平高盤，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第二個月上揚。外銷部分，熱冷軋不鏽鋼產品視地區每噸價格漲0~30美元，也延續漲勢。唐榮繼5月同步漲價後，6月盤價同步開高，內銷熱冷軋每噸漲1000元，與燁聯相同；外銷部分，調漲每噸30美元。

本月LME鎳價持續反彈，月均價回到每公噸1.27萬美元，隨著主要原料價格續漲，市場預期燁聯將率先開出7月整體盤價將續開平高盤，內銷300系熱冷軋每噸可能再漲1000元，為連續第三個月上揚。

隨著2家上游廠調漲價格，盤元廠燁興(2007)也調漲6月每噸價格1500元。目前全球陸續解封重新開工，國內主要出口廠商之一彰源(2030)認為鎳價上漲有利營運，且訂單逐步回溫，8月出貨有機會回復正常水準。

先前隨著鎳價走揚，大陸及印尼鋼廠陸續調升不鏽鋼價，燁聯5月盤價止跌，內外銷同步調漲為半年來首見。燁聯5月盤價止跌回升，內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，外銷則視地區每噸大漲60~80美元。6月內外銷盤價為平高盤，漲幅趨緩。

第二季鎳價及不鏽鋼價開低走高，彌補4月降幅。先前受新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不鏽鋼主要原料鎳價走低，燁聯4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品視地區降每公噸50~80美元。

(時報資訊)