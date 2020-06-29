2020上半年新冠肺炎疫情襲擊全球經濟，各主要股市都受到劇烈衝擊，美國聯準會緊急釋出無限量QE(即量化寬鬆)政策並推出紓困援助計畫及大量購買企業公司債等種種舉措，讓美國中大型企業能減緩疫情影響免除倒閉風險，值此時刻，具高評等的海外債券遂成為投資市場新寵。

台新金(2887)旗下台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，為滿足民眾投資需求，台新銀提供線上投資海外債券服務，只要透過台新銀行網路、行動銀行即可購買！

海外債券是具固定收益的金融商品，債券發行機構在未發生信用風險的情況下，債券面額或約定比例之本金於到期時即會返還給購買民眾；在持有債券之期間內，民眾可依債券票面利率定期收取利息。然而，高評等債券的投資管道卻不如股票、基金投資等金融商品來得暢通及便利，一般而言，民眾們仍需到銀行臨櫃，透過理財專員進行交易。

為了解決民眾痛點，提供更暢通的購買海外債券管道，台新銀行積極開發海外債券線上交易平台，民眾不用親自前往銀行只要透過線上操作即可輕鬆完成交易理財投資，在迎接今下半年後疫情時代的市場環境，預期市場利率將狹幅震盪，適合民眾進行高評等債券布局，建議民眾可定期檢視投資部位、並依本身風險承受度及需求，配置適當的固定收益投資商品。

為了方便民眾投資海外債券，台新銀行提供線上交易申購手續費限時五折優惠，讓民眾省時又省錢。盛季瑩也提醒民眾，任何投資都有風險，即使是投資高評等債券，也仍有許多的風險及細節需要留意，建議民眾務必詳閱相關產品說明書及清楚瞭解相關投資風險後，再選擇適合自身風險屬性的投資商品，9月30日前線上完成交易，可享手續費五折優惠！

(時報資訊)