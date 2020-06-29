台灣旅美好手陳偉殷日前被水手隊釋出，目前人在台灣自主訓練，他先前透過經紀公司表示，仍以旅外為最大目標，不過許多球迷希望他能回中職效力，對此中職會長吳志揚今日表示，他將會主動探詢陳偉殷的意見，再決定是否要啟動相關程序。

吳志揚表示，他知道有許多球迷、網友希望中職開始動作，將會主動對陳偉殷表示關心及邀請，先徵得選手個人意願，不過目前尚未接觸陳偉殷本人或其經紀人。

根據聯盟規章第86條【旅外的球員】中，關於表現傑出之旅外球員，需由會長主動提案，經過常務理事綜合考量職業賽、國際賽，以及對我國職棒發展助益、國人歡迎程度及國外媒體關注等事節，3分之2以上常務理事通過後就不需透過選秀會加盟。若有球團取得該球員加盟權後，要在應屆年度選拔會放棄指名權次數或其他補償方案，則要在常務理事會中討論，且要過半數同意才行。

聯盟規章第86條【旅外的球員】中，關於表現傑出之旅外球員之規定。（鄧心瑜攝）

從規章來看，2013年「郭泓志條款」中並沒有明確註記何為「表現傑出之旅外球員」及「補償方案」，不過當時設立規定時，包含陳偉殷在內，還有王建民、陽岱鋼、郭泓志等人都是屬於傑出旅外球員，但並沒有白紙黑字列出。

雖然時隔7年，不過聯盟先將陳偉殷列入名單中，陳偉殷是否符合規定還要先看他本人是否有意加盟中職，若有意願則要透過常務理事確定，球團若簽下他，也不一定要遵循上次郭泓志的「讓3輪選秀」的補償方案。

吳志揚說，「犧牲3輪是當時單次的補償方式，方法則是由要簽的球隊提出，可能是錢、可能是選秀輪次，這不是由聯盟想的，程序啟動、選秀名單出來後，各球隊會再自己思考要不要爭取。」

(中時 )