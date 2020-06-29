蔡英文總統提名前總統府祕書長陳菊出任監察院長，引發藍綠角力戰，藍委甚至發動攻占國會。對此，高雄市長補選民眾黨參選人吳益政今（29）日直批，監察院是「蚊子院」，民進黨在野時曾主張廢掉監察院、考試院，而陳菊有其歷史定位，應該有更適合她的角色。

吳益政指出，陳菊早年是民主鬥士，多年前自己曾與時任市長的陳菊出國到倫敦考察，發現陳菊非常浪漫一面，她特別安排一個行程到公墓，向社會主義先驅馬克斯致敬。

吳益政認為，監察院、考試院都是民進黨在沒有執政之前反對，甚至希望廢除，而陳菊有其歷史定位是受到尊敬的民主前輩，不只扮演民進黨資產，更應該是台灣資產的角色，但民進黨把政府當成私有財，「所以不會管股東以外消費者的心理」。

吳益政直批，哪有一個監察院，從前總統李登輝時代改成總統提名，就已經閹掉了，何必勒？監察院要存在必須重新思考，絕對不是總統提名、立院通過，不然根本是個蚊子院，未來可以討論是否併到立院一部分，還是要改變選舉方式。

針對國民黨占領國會，他認為，國民黨一直抱著執政黨心態，不太會當一個反對黨，經驗、技術都在學習當中，他尊重「政黨的學習過程」，但不一定同意這種方式。

吳益政重申，民眾黨及他個人，反對如此的提名方式，完全不符合社會期待，這份名單必須給予譴責。希望陳菊在最後公職的角色應該扮演超越民進黨的角色，莫忘一路走來的精神。

立委張其祿也直批，執政黨非常鴨霸，不接受在野黨所提的法案動議，人事案不顧外界觀瞻，想要強度關山，這才是引起這次抗爭的狀況。

張其祿說，很多東西要回歸理性及制度面討論，呼籲執政黨要聽清楚，當年廢除考、監這是民進黨的主張，上個會期綠委陳亭妃也有提出，疾呼民進黨立即停止人事，在制度上做好改革，立即成立修憲委員會，付諸公決。

(中時 )