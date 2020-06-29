古鳴洲將有專利防漏矽膠出水孔設計的可按壓酒精盒，授權委託秀傳微創育成中心的輔導廠商製造量產，並回贈1000個給院內醫護同仁、志工們，可掛在脖子上、別在識別證上，也可掛在皮包，或扣在書包、皮帶上，隨身攜帶使用十分方便。（謝瓊雲攝）

骨科名醫、秀傳醫療體系副總裁古鳴洲，近日設計隨身小酒精盒方便院內醫護與志工隨身攜帶，消毒手部與手指；過去他也曾改良人工髖關節之臗臼構造、彈性繃帶，腰頸部支撐輔具、捕蚊網等，還曾榮獲設計獎，堪稱被醫師生涯耽誤的生活智慧王！

防疫期間，酒精成為醫護人員每天最密集使用的用品，古鳴洲研發的「隨心酒精盒」，僅50元硬幣大小，鑰匙圈扣環設計方便隨身配掛，容量剛好1天用量；近日他授權委託秀傳微創育成中心輔導廠商昇昕公司製造量產，並回贈1000個給體系，讓大家大讚是實用好物。

古鳴洲說，扁圓形容器的堅硬外殼設計，不怕擠壓造成滲漏，還有專利防漏矽膠出水孔設計，經指尖按壓能流出適量的酒精，容易操作又不浪費；裝滿後每天可用來消毒手指上百次、乾洗手20次。。

過去古鳴洲在臨床照護病人之餘，一直致力於研發各種生活實用發明，包括改良開刀器械、醫材，和符合人體工學的用品等；其中，可收折的頸椎與腰椎稱挺用輔具、摺疊枕、攜帶式捕蚊網「蚊子紗手」等，均以「Dr. Ku」為名申請專利，至今已坐擁7項專利發明，其中「Dr. Ku折疊硬式護腰墊」還曾獲2011台北世界設計大展金點設計標章。

(中時 )